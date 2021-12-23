Петропавловск-Камчатский, 23 декабря, 2021, 20:09 — ИА Регнум. «Зелёное» развитие — приоритет для Камчатского края, и флагман в этом центр по разработке и продвижению новых технологий «Ойкумена». Об этом ИА REGNUM заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

Проект «Ойкумена» рассчитан на несколько инвестиционных этапов. Первый — образовательная и исследовательская работа с молодёжью, выстраивание партнёрств с ведущими вузами страны, подготовка экологичных бизнесов на Камчатке, эколого-географическое исследование территории края. Второй — распространение разработок на территории всего туристического кластера и их тиражирование в другие регионы, желающие увеличить турпоток с помощью «зелёных» технологий.

По словам Владимира Солодова, задача «Ойкумены» — создать эталон экономической и хозяйственной деятельности человека в естественной среде. Поручением председателя правительства РФ Михаила Мишустина ОНЦ «Ойкумена» выделен участок земли, прилегающий к туристическо-рекреационному комплексу «Паратунка» на территории опережающего развития (ТОР).