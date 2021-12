Москва, , 20:09 — REGNUM Российское издательство Hobby World больше не будет выпускать русскоязычные версии книг правил настольных ролевых игр Dungeons & Dragons (D&D). Об этом 23 декабря сообщает страница «Рыжий Библиотекарь» социальной сети «ВКонтакте».

«Dungeons & Dragons. Art & Arcana. Визуальная история игры» Hobbyworld.ru

Представители сообщества обратились за комментарием к руководителю направления настольных ролевых игр в Hobby World Елене Талалиной. Она сообщила, что уже выпущенные книги D&D по-прежнему будут продаваться, но без обновления лицензионного соглашения компания не сможет выпустить новый тираж.

Талалина также сказала, что локализованная книга правил игры «Легенда Пяти Колец» не выйдет в продажу в 2022 году. Менеджер Hobby World отметила, что сложившаяся ситуация не затронет проекты от издателей игр Paizo и Modiphius.

Для справки: глава Hobby World Михаил Акулов 22 декабря 2021 года сообщил, что из-за судебного разбирательства между компаниями Wizards of the Coast и Gale Force Nine приостановлен выпуск книг D&D на всех языках, кроме английского. Он добавил, что Hobby World не устроили условия продления лицензии на локализацию. Впрочем, в компании отметили, что переговоры с партнёрами будут продолжены.

Читайте ранее в этом сюжете: Правила настольных ролевых игр D&D изменят к 50-летнему юбилею франшизы