Петропавловск-Камчатский, , 20:04 — REGNUM Строительство нового терминала международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово), его нового перрона и рулежной дорожки займёт до 40 месяцев, объём инвестиций составит более 12 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В День России на Камчатке открыли модернизированный международный пассажирский терминал в аэропорту Елизово Пресс-служба правительства Камчатки

По его словам, разработанная по соглашению между правительством Камчатского края и компанией «Аэропорты Регионов» проектно-сметная документация на строительство получила положительное заключение в «Главгосэкспертизе». Солодов уточнил, что инвестор строит аэропортовый комплекс с терминалом, гостиницей, бизнес-центром и торговыми площадками, парковочные площади, оснащение оборудованием.

Камчатский край — регион с развитыми местными авиасообщениями, которыми в год перевозится около 95 тыс. человек. Только туристов из Петропавловска-Камчатского в Долину гейзеров и на Кроноцкое озеро перевозится в год 10,2 тыс. человек.

Долгие годы аэропорты Тиличики, Никольское и Соболево не обновлялись, их инфраструктура не предоставляет качественные услуги. В адрес Минтранса России направлена смета капитального ремонта взлетно-посадочных полос и аэровокзалов в этих аэропортах, сообщил Солодов.