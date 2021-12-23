Губернатор Камчатки назвал сроки модернизации аэропорта Елизово
Петропавловск-Камчатский, 23 декабря, 2021, 20:04 — ИА Регнум. Строительство нового терминала международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово), его нового перрона и рулежной дорожки займёт до 40 месяцев, объём инвестиций составит более 12 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
По его словам, разработанная по соглашению между правительством Камчатского края и компанией «Аэропорты Регионов» проектно-сметная документация на строительство получила положительное заключение в «Главгосэкспертизе». Солодов уточнил, что инвестор строит аэропортовый комплекс с терминалом, гостиницей, бизнес-центром и торговыми площадками, парковочные площади, оснащение оборудованием.
Камчатский край — регион с развитыми местными авиасообщениями, которыми в год перевозится около 95 тыс. человек. Только туристов из Петропавловска-Камчатского в Долину гейзеров и на Кроноцкое озеро перевозится в год 10,2 тыс. человек.
Долгие годы аэропорты Тиличики, Никольское и Соболево не обновлялись, их инфраструктура не предоставляет качественные услуги. В адрес Минтранса России направлена смета капитального ремонта взлетно-посадочных полос и аэровокзалов в этих аэропортах, сообщил Солодов.