Москва, 23 декабря, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Урожай зерна в России в 2021 году составил 120,656 миллиона тонн в чистом весе, что на 9,6% меньше, чем в прошлом году, в том числе урожай пшеницы сократился на 11,6%, до 75,94 миллиона тонн. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстата).

suraj Пшеница

Данный показатель оказался ниже прогнозов Минсельхоза России, который ожидал, что урожай зерна в текущем году превысит 123 миллионов тонн, в том числе сбор пшеницы составит порядка 76 миллионов тонн.

Валовый сбор ржи, по данным Росстата, сократился на 27,6% в годовом выражении и составил 1,721 миллиона тонн, сбор ячменя снизился на 14,1%, до 17,98 миллиона тонн, а сбор овса — на 8,8%, до 3,766 миллиона тонн.

В то же время урожай семян подсолнечника вырос на 16,7%, до 15,538 миллиона тонн, соевых бобов — на 10,5%, до 4,759 миллиона тонн, семян рапса — на 8,5%, до 2,79 миллиона тон, кукурузы — на 5,5%, до 14,648 миллиона тонн, гречихи — на 3,3%, до 921 тысячи тонн.

Напомним, в 2020 году в России было собрано 133,465 миллиона тонн зерновых культур, в том числе 85,896 миллиона тонн пшеницы, что стало вторым по объёму урожаем в истории страны. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда сбор зерновых составил 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе пшеницы — 86,003 миллиона тонн.