Москва, 23 декабря, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Певица Ирина Салтыкова стала гостьей YouTube-шоу «Алёна, блин!». Выпуск с её участием доступен на канале Super с 23 декабря.

Скриншот с YouTube Ирина Салтыкова

В интервью Салтыкова рассказала о конфликте с коллегой Натальей Ветлицкой, о своём неудачном браке с исполнителем Виктором Салтыковым, а также о психологических травмах дочери Алисы. По словам певицы, её дочь очень сложно переживала ссоры родителей, а также их развод.

Как говорит Салтыкова, именно поэтому её 33-летняя дочь не хочет выходить замуж и заводить детей. «И детская травма, и нынешнее время — всё повлияло. Но у меня есть надежда на Бога, что он нам подарит продолжение рода», — делится певица.

ИА REGNUM напоминает, что Ирина Салтыкова выступала в составе группы «Мираж» с 1988 по 1989 год. Она была замужем за Виктором Салтыковым в течение семи лет.