Москва, , 19:57 — REGNUM Двоим подозреваемым в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва 21 декабря в Москве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 23 декабря заявили в Таганском суде Москвы.

СИЗО «Кресты-2» Дарья Драй © ИА REGNUM

Уточняется, что в отношении двух мужчин избрана мера пресечения в виде ареста сроком до 21 января 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соловьёв был 21 декабря госпитализирован в Москве с травмой головы. Расследуется уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

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