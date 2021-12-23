Москва, 23 декабря, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Двоим подозреваемым в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва 21 декабря в Москве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 23 декабря заявили в Таганском суде Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

Уточняется, что в отношении двух мужчин избрана мера пресечения в виде ареста сроком до 21 января 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соловьёв был 21 декабря госпитализирован в Москве с травмой головы. Расследуется уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.