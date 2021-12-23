Барановичи, Белоруссия, , 19:53 — REGNUM В Белоруссии суд Барановичского района и г. Брарановичи (Брестская область) постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 54-летней местной жительницы Т., которой инкриминировано публичное оскорбление президента постсоветской республики. Она приговорена к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

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Приговор вынесен на основании ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Белоруссии. Как сообщает генпрокуратура республики, «нетрезвая Т. 17 октября 2021 года со своего стационарного телефона в очередной раз позвонила в дежурную службу городского отдела милиции. Во время разговора она высказала в нецензурной форме в адрес главы государства измышления оскорбительного характера».

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