Курган, , 19:52 — REGNUM В Курганской области за сутки обнаружено 163 новых случая заражения коронавирусом, из них 68 зарегистрировано в Кургане. Об этом 23 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 166 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 23 декабря подтвердили 49 457 случаев заражения коронавирусом, вылечились 42 867 курганцев, скончались 973 человека (пять пациентов за последние сутки).

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