Минск, 23 декабря, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Председатель белорусского правительства Роман Головченко посетил государственный Республиканский клинический медцентр и вручил его главе Ирине Абельской «благодарность президента». Абельская известна в Белоруссии не только как бывший личный доктор первого лица постсоветской республики и руководитель государственного медцентра, но и как мать Николая Лукашенко.

Vip-clinic.by Главный врач Республиканского клинического медицинского центра Ирина Абельская

«В ваши руки вверено здоровье высших должностных лиц страны, научной, культурной, деловой элиты нашего государства, а также тысяч рядовых граждан, получающих в клинике медицинскую помощь», — заявил Головченко, выступая"на торжественном вечере, посвященном 90-летию образования учреждения».

Согласно сообщению руководительницы совминовской пресс-службы в социальных сетях, Головченко назвал медцентр самым авторитетным медучреждением и вручил коллективу центра «благодарность президента», а также «различные награды работникам».