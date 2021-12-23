Сантьяго, 23 декабря, 2021, 20:04 — ИА Регнум. Межамериканская ассоциация прессы SIP 22 декабря обратилась к Конституционному съезду Чили с просьбой «гарантировать самый широкий доступ к информации и запретить Конгрессу принимать законы, ограничивающие свободу прессы». Об этом сообщает информационное агентство Merco Press.

Pixabay.com Флаг Чили

В настоящее время Чили работает над заменой Конституции военного режима Пиночета 1980 года. Прошедшие 19 декабря выборы показали, что большинство чилийцев не готово принимать политику пиночетиста Хосе Каста.

Президент SIP Хорхе Канахуати приветствовал тот факт, что «правительство проводит консультации с чилийцами, прежде чем обнародовать текст, который будет служить для полной свободы определения будущего под руководством избранного президента Габриэля Борича». Плебисцит по новой Конституции состоится в середине 2022 года.