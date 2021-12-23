Москва, , 19:43 — REGNUM В 2021 году на этапе восстановления практически все страны, кроме азиатских, столкнулись с ростом инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов. Так он прокомментировал рассуждения премьер-министра РФ Михаила Мишустина об импортируемой в Россию инфляции.

Инфляция

«Во-первых, после начала коронавирусной эпидемии практически все страны прибегали к смягчению денежно-кредитной политики, наряду с фискальными мерами по поддержке экономики. В зависимости от исходного уровня процентных ставок это принимало характер либо их значительного снижения (преимущественно развивающиеся страны), либо нетрадиционных мер — количественного смягчения (развитые страны), — сказал Сафонов. — При этом в 2021 году на этапе восстановления практически все страны, на данный момент кроме азиатских, столкнулись с ростом инфляции, вызванной бурным восстановлением спроса при ограниченных возможностях производства и логистики».

Поэтому, как подчеркнул Сафонов, рост инфляции в России укладывается в общемировую тенденцию, однако не обусловлен ей.

«Во-вторых, наибольшая доля импорта среди товаров потребительского спроса наблюдается в непродовольственном сегменте — 75%. При этом подавляющая часть товаров в продовольственном сегменте и платные услуги производятся внутри страны. Темпы роста цен на непродовольственные товары в 2021 году можно охарактеризовать как высокие, но стабильные, — сказал экономист. — При этом позиции, наиболее зависящие от импорта, росли очень умеренно, в то время как динамика цен на продукты питания, по сути, стала рекордной за много лет. Динамика стоимости услуг по итогам 2021 года оказалась чуть выше нормы».

Также Сафонов обратил внимание на то, что в условиях санитарных барьеров приток иностранных туристов в Россию также был ограниченным, а большая часть продукции российского экспорта не относится к потребительским товарам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ наблюдается инфляция издержек, с которой нельзя бороться повышением ключевой ставки Банка России.