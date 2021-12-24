24 декабря 2021 | Время чтения меньше минуты

Александр Полегенько, , 14:48 — REGNUM Сильные снегопады, накрывшие Крым и Севастополь в последние дни, позволили жителям и гостям полуострова ненадолго окунуться в настоящую зимнюю сказку.

Снежный покров образовался даже в Балаклаве, и такое количество снега жители называют большой редкостью.

Сегодня в Балаклавской бухте можно наблюдать необычное зрелище — яхты под слоем снега, их владельцы спешат очистить суда.

Балаклава с неба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Балаклава с неба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Балаклава с неба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Балаклава с неба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Балаклава с неба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Балаклава с неба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Балаклава с неба Александр Полегенько © ИА REGNUM Балаклава с неба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Балаклава с неба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Балаклава с неба Александр Полегенько © ИА REGNUM Балаклава с неба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Балаклава с неба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Балаклавы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Балаклавы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Балаклавы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Балаклавы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Балаклавы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Балаклавы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Балаклавы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Балаклавы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Балаклавы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Балаклавы Александр Полегенько © ИА REGNUM Набережная Балаклавы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Балаклавы Александр Полегенько © ИА REGNUM

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