Александр Полегенько,
24 декабря 2021, 14:48 — REGNUM Сильные снегопады, накрывшие Крым и Севастополь в последние дни, позволили жителям и гостям полуострова ненадолго окунуться в настоящую зимнюю сказку.
Снежный покров образовался даже в Балаклаве, и такое количество снега жители называют большой редкостью.
Сегодня в Балаклавской бухте можно наблюдать необычное зрелище — яхты под слоем снега, их владельцы спешат очистить суда.
Балаклава с неба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
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