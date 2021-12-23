Депутат ГД: Я очень рад, что Михаил Кучмент вошел в состав ОП РФ
Москва, 23 декабря, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Общественная палата Российской Федерации пополнилась пятью новыми членами. Напомним, что по итогам выборов в Государственную Думу 11 членов ОП РФ стали депутатами. По закону нельзя совмещать должности депутатов и членство в Общественной палате, поэтому 11 членов, получивших депутатские мандаты, вышли из состава ОП РФ, а вместо них в состав палаты вошли 11 новых членов.
Среди них — один из ведущих российских предпринимателей Михаил Кучмент. Получив управленческий опыт в компаниях Samsung, «М.Видео», в 2008 году стал сооснователем компании «Домашний интерьер» (бренд Kika, затем Hoff). В настоящее время сеть магазинов Hoff является одним из лидеров российской розничной торговли в сегменте мебели и товаров для дома. Известен также как участник телешоу «Купите это немедленно» на телеканале «СТС». Помимо предпринимательской ведет активную общественную деятельность: постоянный участник крупнейшего в России благотворительного аукциона «Встреча с благотворительностью» (Meet For Charity), член генсовета «Деловой России». 26 марта 2020 года — участвовал во встрече Президента с представителями предпринимательского сообщества.
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