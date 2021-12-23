Москва, 23 декабря, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Общественная палата Российской Федерации пополнилась пятью новыми членами. Напомним, что по итогам выборов в Государственную Думу 11 членов ОП РФ стали депутатами. По закону нельзя совмещать должности депутатов и членство в Общественной палате, поэтому 11 членов, получивших депутатские мандаты, вышли из состава ОП РФ, а вместо них в состав палаты вошли 11 новых членов.

ОП РФ Общественная палата РФ

Среди них — один из ведущих российских предпринимателей Михаил Кучмент. Получив управленческий опыт в компаниях Samsung, «М.Видео», в 2008 году стал сооснователем компании «Домашний интерьер» (бренд Kika, затем Hoff). В настоящее время сеть магазинов Hoff является одним из лидеров российской розничной торговли в сегменте мебели и товаров для дома. Известен также как участник телешоу «Купите это немедленно» на телеканале «СТС». Помимо предпринимательской ведет активную общественную деятельность: постоянный участник крупнейшего в России благотворительного аукциона «Встреча с благотворительностью» (Meet For Charity), член генсовета «Деловой России». 26 марта 2020 года — участвовал во встрече Президента с представителями предпринимательского сообщества.

«Я очень рад, что Михаил Кучмент вошел в состав Общественной палаты РФ. Он делает многое для развития культуры предпринимательства в нашей стране, — отметил депутат Государственной думы, основатель сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев (Фракция «Единая Россия»), комментируя новые назначения в ОП РФ, — Михаил с нуля построил крупнейшую отечественную сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома, вдохновив своим примером огромное количество предпринимателей».

«Сегодня этот достаточно молодой бренд Hoff успешно конкурирует на российском рынке с мировым брендом ИКЕА, который был основан в середине прошлого века. Михаил Кучмент не только создал тысячи рабочих мест, но и организовал рынок сбыта для сотен отечественных малых и средних предприятий, которые поставляют в Hoff свою продукцию», — отметил депутат.

«Когда мы выбираем лидеров общественного мнения, очень важно, чтобы они могли не просто красиво себя презентовать, а предъявить реальные дела. За плечами Михаила Кучмента опыт создания действительно востребованного продукта по доступным ценам. Его пример — ответ тем, кто верит мифу, что в нашей стране нельзя успешно вести бизнес по-честному», — завершил свой комментарий Евгений Нифантьев.

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