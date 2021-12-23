Сыктывкар, , 19:31 — REGNUM В 2021 году в Коми прямой ущерб от преступной деятельности телефонных мошенников составил 439 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Телефонные мошенники Prokuror-kaluga.ru

Около 60% процентов мошенничеств такого типа зарегистрировано в Сыктывкаре — 32,6%, Ухте — 17,9%, Воркуте — 8%. По данным ведомства, каждый четвертый потерпевший — пенсионер.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники придумали новую схему списывания средств со счетов.