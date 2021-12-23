Москва, 23 декабря, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Сервис START опубликовал трейлер новогоднего эпизода сериала «Вампиры средней полосы». Ролик доступен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра с 23 декабря.

Цитата из т/ф «Вампиры средней полосы». Реж. Антон Маслов. 2021. Россия

По сюжету, вампиры приедут в гости к герою Максима Галкина. Пока неизвестно, какую роль в эпизоде сыграет телеведущий.

Добавим, что премьера новогоднего выпуска запланирована на 29 декабря 2021 года. Эпизод будет доступен на сервисе START.