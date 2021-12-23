Тбилиси, , 19:33 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Дроа» Елена Хоштария призвала активизировать грузинскую общественность для скорейшего вступления страны в НАТО, сообщает 23 декабря грузинский телеканал «Рустави 2».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Хоштария считает, что настало время инициировать процесс, в котором, помимо политических партий, будут также задействованы простые граждане для того, чтобы высказать своё мнение международным партнерам.

Хоштария заявила, что вступление в НАТО является идеей не какого-то конкретного грузинского правительства, а твёрдым мнением всего грузинского общества.

Напомним, что тесные связи Грузии с НАТО установились ещё в 1992 году, и грузинские официальные лица постоянно высказываются о вступлении страны в состав Североаталнтического альянса.