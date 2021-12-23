Киев, , 19:25 — REGNUM На воинский учёт возьмут жительниц Украины ряда профессий, в том числе медицинских работниц, журналистов, переводчиков, передаёт 23 декабря телеканал «112 Украины».

Женщины-военнослужащие ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Соответствующий приказ украинского минобороны вступил в силу 17 декабря (приказ от 11 ноября).

В приказе, как отмечается, упомянуты 35 видов специальностей, среди которых медики и ветеринары, финансисты, бухгалтеры и налоговики, химики, программисты, журналисты, издатели, библиотекари, соцработники, психологи, переводчики, менеджеры социокультурной деятельности, энергетики, специалисты гостинично-ресторанного дела.

Комментируя это нововведение, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в интервью «Стране.ua», что «это нормальная практика».

Арестович «Понятно, что женщин сейчас никто призывать не станет. Это планы подготовки государства к тотальной обороне в случае введения полномасштабного военного или чрезвычайного положения. Они всегда есть и планируются в любом государстве».

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