Вашингтон, 23 декабря, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Авторы фанатского ремейка игры Half-Life 2, получившего название Project Freeman, выложили в сеть первый трейлер. Об этом 23 декабря сообщает портал DSOGaming.

Valve Half-Life

Игру разрабатывают двое энтузиастов, они сообщили, что их ремейк второй Half-Life будет создан на основе движка Unreal Engine 5. Разработчики отметили, что нацелены прежде всего на улучшение графики культового шутера (упор в игре сделан на огнестрельное оружие).

Автор DSOGaming Джон Попандополос отметил в статье, что, по его мнению, вряд ли эта игра когда-нибудь выйдет, поскольку финансировать проект энтузиасты собираются при помощи краудфандинга. При этом журналист написал, что оценить их трейлер стоит в любом случае.

Напомним, оригинальную игру Half-Life 2 компания Valve выпустила 16 ноября 2004 года. Сиквел Half-Life, созданный на основе движка Source, получил более 45 премий в номинации «Игра года».