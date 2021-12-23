* запрещённая в России организация

23 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 19:46 — REGNUM *запрещённая в России организация

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Администрация президента США Джо Байдена предпринимает новые усилия по предоставлению гуманитарной помощи жителям Афганистана, одобряя решение министерства финансов проводить некоторые финансовые операции с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Новые действия предпринимаются на фоне того, как Афганистан страдает от сильнешего гуманитарного кризиса — более половины населения столкнулись с голодом в преддверии зимы. И хотя минфин проводит сделки с боевиками на определенных условиях, многие беспокоятся, что это обеспечит признание правления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новоcть под соответствующей публикацией Fox News.

«США должны взять за правило не посылать деньги в другие страны, пока не позаботятся сначала о гражданах США, живущих в бедности, и не ликвидируют долг в 30 трлн долларов. Это элементарный бизнес и здравый смысл», — указывает JustAmerican794.

«Важно сохранить нашу позицию в мире как международного простофили», — отвечает Bridgeton.

«Позор, использовать здравый смысл в отношении нашего правительства — кощунство», — иронизирует K3oy.

«Неужели Джо не помнит, что их новое правительство не хочет нас там видеть. Это также означает отсутствие помощи. Они могут сделать это сами. Это то, чего они хотели», — пишет seeya3889.

Джо Байден (сс) The White House

«Это сделка администрации Байдена. Он должен идти в ногу с деньгами администрации Обамы», — указывает wyovoter.

«Посмотрим. Американское население гораздо более мудро к политическим трюкам, чем раньше. Заметили, что Байден теперь отказывается от всех своих позиций? Да, он попробовал подход «протаранить» и получил исторически низкий рейтинг», — комментирует djjeremiahj.

«Наш президент и наш Конгресс превратились в монархию. Наш президент и Конгресс больше не служат ни народу, ни Республике, они служат только себе», — злится notnowdarnit.

«Он платит им, чтобы они не нападали на нас», — считает Grunt504.

«Мы не обязаны помогать талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Байден оставил для них достаточно оборудования налогоплательщиков, чтобы они могли продать его и на эти деньги долгое время кормить всю страну. Кроме того, их президент забрал с собой миллионы долларов, когда покидал страну. Американцы помогли Афганистану столько, что хватит на всю жизнь, не больше. Научите их, как помочь самим себе. У нас самих долг более 29 триллионов долларов», — негодует Findinghanna.

«Возможно, это заговор, чтобы минфин мог начать получать наркотики из Афганистана для продажи американским уличным дилерам», — отвечает OldBear1775.

Кабул, Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

«А как насчет помощи американцам? Людям, которым нужно тепло, топливо и т. д. Работающим людям, а не боевикам, получающим пособие. Людям, которые стараются, а не просто ждут следующего чека. Вы действительно хотите помочь афганскому народу, который будет воевать за себя? У них есть оружие на 80 миллиардов, продайте его. Перестаньте быть мировым банком для подачек», — призывает usmarine1979.

«Я бы хотел увидеть президента, который пообещает вернуть каждый доллар налогов, который не является абсолютно необходимым для предоставления конституционно обязательных услуг американскому народу и только американскому народу. Как насчет того, чтобы попробовать это в течение 4 лет?» — задает вопрос mzzbehavin1.

«Наши ветераны спят на улицах, едят в столовых и умирают в ожидании медицинской помощи. Но наше правительство должно отправлять наши налоговые доллары террористам. Как это может происходить?» — возмущается c'monman636.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что часть из одного миллиона доз помощи Соединённых Штатов Афганистану на сумму 1,4 миллиона долларов США доставлена в Афганистан. В своём сообщении в Твиттере он отметил, что эта поставка увеличит количество вакцины, полученной Афганистаном от США, до 3,3 миллиона доз.

Госсекретарь США подчеркнул, что его страна привержена поддержке гуманитарных потребностей афганского народа, включая предоставление безопасных и эффективных вакцин для спасения жизней.

Вакцина Moderna (сс) U.S. Navy

Ранее представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что США признают, что Афганистан в настоящее время сталкивается с гуманитарным кризисом. Но в то же время он подчеркнул, что подобная ситуация существовала ещё до вывода американских войск, однако в последнее время обострилась. Представитель Госдепа назвал непрекращающуюся засуху и продолжающиеся войны основными факторами этой ситуации.

Он назвал США одним из крупнейших поставщиков гуманитарной помощи афганскому народу, но подчеркнул, что в одиночку Соединенные Штаты не смогут предотвратить гуманитарный кризис. Прайс отметил, что все страны, особенно соседи и государства региона, должны оказать помощь Афганистану.