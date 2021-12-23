* запрещённая в России организация

Кабул, 23 декабря, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Чиновники паспортного управления провинции Саманган на севере Афганистана заявили, что собрали более 7 миллионов афгани (около 70 тысяч долларов США) в качестве пошлины за оформление документов в течение двух недель, передаёт 23 декабря газета «8 Собх».

Afghanistan Matters Афганистан

Процесс выдачи паспортов в Самангане начался 9 декабря. Согласно данным управления, за последние две недели были обработаны документы около 1,3 тысячи лиц, желавших получить паспорта.

Издание отмечает, что ускорение процесса выдачи паспортов рассматривается в качестве одного из прибыльных источников дохода для нового правительства Афганистана под руководством движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).