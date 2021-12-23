Вологда, , 19:11 — REGNUM В Вологодской области за неделю зарегистрировали 17 136 случаев ОРВИ, 96 случаев гриппа. Эпидпорог по этим заболеваниям превышен в регионе на 52%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Грипп Med-instrukcia.ru

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Больше всего случаев заболеваний выявлено в Вологде — 2252, Череповце — 1084 и Сокольском районе — 470 случаев. Госпитализация с ОРВИ понадобилась 285 пациентам, в том числе 245 детям.

Также сообщается, что в области вакцинировано от гриппа 608 934 человека, это почти 53% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области выявили первого носителя коронавируса штамма «Омикрон».