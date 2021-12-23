Нью-Йорк, США, , 19:10 — REGNUM Главный продюсер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрич объяснила, как второй сезон шоу связан со спин-оффом «Ведьмак: Происхождение» (The Witcher: Blood Origin), премьера которого состоится в 2022 году. Об этом 23 декабря сообщает портал Screen Rant.

«Ведьмак» Пресс-служба Netflix

Автор сериала, в частности, сказала, что во втором сезоне «Ведьмака» много скрытых отсылок, и что одной из главных загадок шоу является возникновение континента. Продюсер отметила, что именно поэтому Истредд (Ройс Пирресон) играет в сериале большую роль, чем в книгах Анджея Сапковского.

«Было действительно полезно озвучить то, что нам действительно нужно, чтобы наша аудитория поняла, например, что это за монолиты, почему они здесь, что они делают?», — сказала Хиссрич. Она добавила, что Геральт и Истредд не просто так имели обстоятельный разговор о монолитах, и что этот разговор будет перенесён в спин-офф «Ведьмак: Происхождение».

Напомним, премьера второго сезона сериала «Ведьмак» состоялась 17 декабря 2021 года. Ранее онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал статистику о просмотрах продолжения шоу.

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