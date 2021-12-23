Вашингтон, , 19:06 — REGNUM Закон, ограничивающий возможность поставок товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в США, подписал 23 декабря американский президент Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

Антикитайская акция протеста Уйгуров у Белого дома. Вашингтон Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что закон якобы направлен на предотвращение принудительного труда уйгуров этом регионе Китая. Документом предусмотрены санкции в отношении физических и юридических лиц, которые виновны в «нарушение прав человека» в Синьцзяне.

Напомним, закон прошёл одобрение американского Конгресса.

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