Вашингтон, 23 декабря, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Закон, ограничивающий возможность поставок товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в США, подписал 23 декабря американский президент Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Антикитайская акция протеста Уйгуров у Белого дома. Вашингтон

Отмечается, что закон якобы направлен на предотвращение принудительного труда уйгуров этом регионе Китая. Документом предусмотрены санкции в отношении физических и юридических лиц, которые виновны в «нарушение прав человека» в Синьцзяне.

Напомним, закон прошёл одобрение американского Конгресса.