Москва, , 19:01 — REGNUM Российский Дед Мороз с 24 по 30 декабря совершит новогоднее путешествие по Сирии и поздравит сирийских детей, сообщил 23 декабря начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на видеоконференции межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Дед Мороз Park-kuzminki.ru

По его словам, это произойдёт в рамках операции «Новогоднее путешествие российского Деда Мороза к сирийским детям».

«В рамках гуманитарной акции «Новогоднее путешествие российского Деда Мороза к сирийским детям» с 24 по 30 декабря пройдут гуманитарные акции по передаче детям новогодних наборов в городах Алеппо, Дейр-эз-Зор, Деръа, Камышлы, Латакия, Тартус, Хама и Эс-Сувейда», — заявил Мизинцев.

В ходе этого путешествия Дед Мороз доставит детям Сирии более 23 тыс. новогодних подарков и 200 ёлок с украшениями.

Также российская делегация передаст теплую одежду и обувь для Детским приютам и монастырям, воспитывающим детей-сирот, будут переданы одежда, обувь, компьютеры, телевизоры, учебники, канцелярские наборы, школьная мебель.

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