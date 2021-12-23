Петропавловск-Камчатский, , 18:57 — REGNUM Минстрой Камчатского края совместно с Минвостокразвития России и корпорацией развития Дальнего Востока рассматривает несколько территорий города Петропавловск-Камчатский для включения в программу «Дальневосточный квартал». Это улица Ломоносова — проспект Содружества и проспект Циолковского — улица Академика Курчатова. Об этом ИА REGNUM заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

Он напомнил, что в октябре 2021 года между Камчатским краем, акционерным обществом «ДОМ.РФ» и фондом «ДОМ.РФ» заключено соглашение о разработке мастер-плана исторической части Петропавловск-Камчатского и концепции благоустройства трех общественных территорий. Реализация мастер-плана может быть профинансирована как за счет частных инвестиций, так и бюджетов разных уровней.

По итогам III квартала 2021 года стоимость квадратного метра жилья в Камчатском крае на первичном рынке составила 80 171 рублей, на вторичном рынке — 78 004 рублей. Одним из предлагаемых застройщику условий участия в программе «Дальневосточный квартал» является снижение стоимости продажи жилья не менее чем на 10% относительно данных Росстата, уточнил Солодов.