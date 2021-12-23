Москва, , 18:56 — REGNUM На сайте Forbes.ru размещена мультимедийная история «Упаковывая смыслы», реализованная в рамках партнерского проекта нефтегазохимической компании СИБУР. Спецпроект повествует об инновационном бренде СИБУРа — Vivilen. Рассказ о возможностях вовлечения вторичного сырья в производство пластиковой упаковки подается через преодоление барьеров, стоящих между бизнесом и экологией.

Vivilen СИБУР

Vivilen предоставляет бизнесу готовое решение по созданию экологичной пластиковой упаковки. Как сообщают создатели, бренд вышел на рынок в этом году, единственным в России осуществляя вовлечение потребительских отходов для последующего применения в упаковке с высокими требованиями по качеству.

«У нас стратегические планы по развитию экономики замкнутого цикла — когда отходы снова становятся частью производственной цепочки, — рассказал директор по устойчивому развитию СИБУРа Максим Ремчуков. — СИБУР своей бизнес-моделью демонстрирует, что, например, попутный нефтяной газ — не просто побочный продукт добычи нефти, а ценный ресурс для создания материалов с высокой добавленной стоимостью. Теперь мы хотим показать, что пластиковым отходам не место на свалке — их нужно перерабатывать и использовать в производстве. Но наше направление весьма специфично: бизнес с недоверием относится к использованию «вторички» в создании упаковки. Донести позитивную идею, преодолеть и снять любые барьеры — такова цель нашего спецпроекта».

Что такое компаунд, как выглядит полимерная гранула, есть ли потребительский спрос, будет ли продукция с добавлением вторсырья обладать необходимым качеством, что произойдет с ценой и объемом поставок, меняется ли процесс производства и дизайн упаковки — все эти и множество других тем раскрываются в вопросах, ответных цитатах, ссылках и инфографических материалах. Проект в первую очередь рассчитан на менеджеров среднего и высшего звена в компаниях, которые ищут решения по внедрению экологичной упаковки.

Спецпроект представляет собой двухчастную геймификацию. Первая часть обозначает известные барьеры. «Нам, с одной стороны, важно избежать сурового образовательного лонгрида, неуместного для аудитории Forbes, а с другой — не снизить накал серьезности темы, потому что речь идет о научных разработках, высоких технологиях и экологии, — отметил директор по маркетингу СИБУРа Алексей Сбоев. — Поэтому мы уравновесили текстуальную структуру возможностями взаимодействия с ней. С одной стороны — мнение экспертов и опыт крупнейших игроков рынка, с другой — продвинутый и в то же время очень дружелюбный дизайн, кликабельные элементы и анимации. Вместе всё это обеспечивает очень легкое и плавное погружение: тебя никто не переубеждает, тебе никто ничего не продает — тебе рассказывают простую и понятную историю, а дальше ты делаешь выбор».

Вторая часть — отсылка к уже забытому жанру текстовых квестов. Она закрепляет полученную информацию в игровой форме: пользователь должен взять на себя роль генерального директора некой фирмы и провести ее через полный непростых и порой забавных выборов путь к повышению экологичности бизнеса, не растеряв при этом доверия акционеров.

Обе части связаны шкалой прогрессии пользователя: чем он больше прочитал и узнал — тем больше она заполнилась. Финальный шаг — подача заявки на последующую консультацию со специалистами СИБУРа.

«Помимо очевидных целей привлечения партнеров, у нас есть и дополнительные задачи, — рассказал Алексей Сбоев.— Это, с одной стороны, демонстрация прозрачности нашей работы и ценностей, с другой стороны — повышение уровня знаний аудитории о современных устойчивых решениях в упаковке. Да, это чистой воды B2B-проект, у которого есть точная целевая аудитория — производственные менеджеры и лидеры по развитию бизнеса, которые захотят внедрить экологичную упаковку. В равной степени мы хотим заинтересовать в проекте и поставщиков услуг и вторсырья. А также всех тех, кто просто неравнодушен к вопросам экологии и индустриальным процессам».

Профильной наградой за полное прохождение спецпроекта и заполнение шкалы прогрессии служит презентация с основными мифами о пластике. Она, по замыслу создателей, поможет оценить пластик и другие материалы с точки зрения экологичности.