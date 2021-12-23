Александровск, Пермский край, , 18:55 — REGNUM Житель Александровска Пермского края осуждён за за попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Наркотики

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Следователи считают, что 26-летний ранее судимый неработающий мужчина в мае извлёк из тайника 60 свертков с веществом массой не менее 50 граммов. Семь из них он разложил по закладкам с целью сбыта, но был задержан. Дозы не дошли до потребителей.

Суд назначил пермяку девять лет заключения. Их он будет отбывать в колонии строгого режима.