Киев, , 18:52 — REGNUM Украина намерена в ближайшие сроки сократить потребление газа на 30−40%, заявил 23 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании кабинета министров.

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, с 2022 года начнётся «термомодернизация» жилых домов, школ, больниц, бюджетных и коммунальных учреждений. Кроме того, Шмыгаль заявил о желании нарастить собственную добычу газа.

«Со следующего года начинаем президентскую программу термомодернизации. Начнём с продуманного утепления и модернизации пяти тысяч многоквартирных домов. Также с нашими международными партнёрами будет повышена энергоэффективность школ, больниц, бюджетных и коммунальных учреждений. Цель всех этих мер — сокращение потребления газа на 30−40% в последующие годы. Совместно с запланированным повышением собственной добычи газа — это позволит обеспечить настоящую энергонезависимость нашей страны», — сказал Шмыгаль.

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