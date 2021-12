Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Автор эпических фэнтезийных романов «Рождённые туманом» и «Архив Буресвета» Брэндон Сандерсон объявил, что он уже несколько лет работает над новой видеоигрой. Об этом 23 декабря сообщает портал Game Informer.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Писатель пояснил, что этот проект не имеет отношения к его произведениям. Он отметил, что пока не может раскрыть подробности, но выразил надежду, что игра будет анонсирована в 2022 году. Сандерсон не стал раскрывать и название студии, которая занимается реализацией проекта, лишь заявил, что поклонники, скорее всего, о ней слышали, но эта компания «вероятно, не та», о которой они подумали.

Напомним, ранее Брэндон Сандерсон сотрудничал с компанией Epic Games, он написал новеллу «Клинок бесконечности» (Infinity Blade: Awakening) для серии ролевых экшн-игр Infinity Blade. Писатель также сотрудничал с компанией Wizards of the Coast, которая выпускает настольные карточные игры Magic: The Gathering.

