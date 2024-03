Вашингтон, 23 декабря, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Автор эпических фэнтезийных романов «Рождённые туманом» и «Архив Буресвета» Брэндон Сандерсон объявил, что он уже несколько лет работает над новой видеоигрой. Об этом 23 декабря сообщает портал Game Informer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Писатель пояснил, что этот проект не имеет отношения к его произведениям. Он отметил, что пока не может раскрыть подробности, но выразил надежду, что игра будет анонсирована в 2022 году. Сандерсон не стал раскрывать и название студии, которая занимается реализацией проекта, лишь заявил, что поклонники, скорее всего, о ней слышали, но эта компания «вероятно, не та», о которой они подумали.

Напомним, ранее Брэндон Сандерсон сотрудничал с компанией Epic Games, он написал новеллу «Клинок бесконечности» (Infinity Blade: Awakening) для серии ролевых экшн-игр Infinity Blade. Писатель также сотрудничал с компанией Wizards of the Coast, которая выпускает настольные карточные игры Magic: The Gathering.