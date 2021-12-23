* запрещённая в России организация

Кабул, , 18:50 — REGNUM Делегации Турции и Катара в четверг, 23 декабря, прибыли в Кабул для переговоров с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вопросу управления аэропортами Афганистана, сообщает газета «8 Собх».

Аэропорт Кабула (сс) Carl Montgomery

Авиаперевозки в Афганистане до сих не вернулись в обычный график, нарушенный после захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представители управления гражданской авиации ранее сообщили о нормализации работы аэропортов в дневное время, однако по ночам рейсы по-прежнему не осуществляются.

МИД Турции ранее заявил о готовности Анкары взять на себя управление пятью аэропортами Афганистана.