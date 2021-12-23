Кабул, , 18:42 — REGNUM Террорист-смертник с оружием и взрывчаткой был ликвидирован перед зданием Главного паспортного управления Кабула, сообщает 23 декабря TOLOnews.

Кабул, Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

По информации издания, террорист попытался проникнуть в паспортный стол, но был опознан силами безопасности и застрелен перед входом в офис.

«Нападавший был убит прежде, чем смог добраться до своей цели», — сообщил директор паспортного управления Аламгуль Хаккани, добавив, что в результате инцидента больше никто не пострадал.

Процесс выдачи паспортов в Кабуле возобновился на текущей неделе после перерыва. По данным местных СМИ, для оформления документов в учреждение ежедневно прибывают тысячи людей.