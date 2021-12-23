23 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 19:47 — REGNUM 23 декабря состоялась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, в ходе которой глава государства пообщался с журналистами. Подобная встреча с представителями СМИ прошла уже в 17-й раз.

В этом году пресс-конференция прошла в Манеже Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Обработка частицами серебра на входе в Манеж Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Обработка частицами серебра на входе в Манеж Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Рабочие места для представителей СМИ в Манеже Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Журналисты перед началом пресс-конференции Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Ирада Зейналова Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Последние приготовления перед пресс-конференцией Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Журналисты перед началом пресс-конференции Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ксения Собчак Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В этом году было принято решение перенести мероприятие из уже ставшим привычным Центра международной торговли в Манеж. Всего на пресс-конференцию смогли аккредитоваться 507 представителей СМИ по приглашению пресс-службы президента. Для прохода в Манеж аккредитованные журналисты должны были предоставить три отрицательных результата ПЦР-теста. Кроме того, в санитарных целях на входе их ждала обработка частицами серебра.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В ходе пресс-конференции президент ответил на 55 вопросов, общение с журналистами продолжалось около четырех часов. Традиционно были подняты социальные и экономические вопросы, о пандемии коронавируса и вакцинации, вопросы внешней политики, вопросы об Украине и вероятности войны.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Напомним, в 2020 году, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки пресс-конференция прошла в режиме видеоконференции. Журналисты работали на площадке Центра международной торговли, президент отвечал на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарёво.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина Ярослав Чингаев © ИА REGNUM