Ярослав Чингаев,
23 декабря 2021, 19:47 — REGNUM 23 декабря состоялась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, в ходе которой глава государства пообщался с журналистами. Подобная встреча с представителями СМИ прошла уже в 17-й раз.
В этом году пресс-конференция прошла в Манеже
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Обработка частицами серебра на входе в Манеж
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Обработка частицами серебра на входе в Манеж
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Рабочие места для представителей СМИ в Манеже
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Журналисты перед началом пресс-конференции
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ирада Зейналова
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Последние приготовления перед пресс-конференцией
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Журналисты перед началом пресс-конференции
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ксения Собчак
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
В этом году было принято решение перенести мероприятие из уже ставшим привычным Центра международной торговли в Манеж. Всего на пресс-конференцию смогли аккредитоваться 507 представителей СМИ по приглашению пресс-службы президента. Для прохода в Манеж аккредитованные журналисты должны были предоставить три отрицательных результата ПЦР-теста. Кроме того, в санитарных целях на входе их ждала обработка частицами серебра.
Владимир Путин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Владимир Путин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Владимир Путин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
В ходе пресс-конференции президент ответил на 55 вопросов, общение с журналистами продолжалось около четырех часов. Традиционно были подняты социальные и экономические вопросы, о пандемии коронавируса и вакцинации, вопросы внешней политики, вопросы об Украине и вероятности войны.
Владимир Путин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Владимир Путин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Владимир Путин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Владимир Путин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Напомним, в 2020 году, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки пресс-конференция прошла в режиме видеоконференции. Журналисты работали на площадке Центра международной торговли, президент отвечал на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарёво.
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Владимир Путин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Владимир Путин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Владимир Путин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Владимир Путин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM