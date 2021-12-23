Вашингтон, 23 декабря 2021, 18:34 — REGNUM Портал Screen Rant составил рейтинг десяти лучших комедийных фильмов ужасов на основе оценок пользователей форума Reddit. Статья была опубликована 23 декабря на сайте издания.

Ужас
Ужас

Во вторую часть топ-10 вошли картины «Я иду искать» (Ready Or Not), «Счастливого дня смерти», «Убойные каникулы» (Tucker & Dale vs. Evil), «Крик» (1996), и «Рука-убийца». Пятое и четвёртое места достались фильмам «Хижина в лесу» и «Ночь страха», третье и второе — лентам «Предместье» и «Последние девушки».

Лучшим комедийным хоррором в истории кинематографа пользователи Reddit назвали картину «Зомби по имени Шон» (Shaun Of The Dead) с Саймоном Пеггом в главной роли, которую режиссёр Эдгар Райт снял в 2004 году.

В октябре 2021 года Эдгар Райт объяснил, почему он не снимет вторую часть фильма «Зомби по имени Шон». Кинематографист заявил, что в этом фильме он «сказал многое из того, что хотел сказать», и что ему будет трудно вернуться к подобному проекту даже в качестве продюсера.

Читайте ранее в этом сюжете: Эдгар Райт объяснил, почему не хочет снимать фильм «Зомби по имени Шон 2»