Вашингтон, 23 декабря, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Портал Screen Rant составил рейтинг десяти лучших комедийных фильмов ужасов на основе оценок пользователей форума Reddit. Статья была опубликована 23 декабря на сайте издания.

Во вторую часть топ-10 вошли картины «Я иду искать» (Ready Or Not), «Счастливого дня смерти», «Убойные каникулы» (Tucker & Dale vs. Evil), «Крик» (1996), и «Рука-убийца». Пятое и четвёртое места достались фильмам «Хижина в лесу» и «Ночь страха», третье и второе — лентам «Предместье» и «Последние девушки».

Лучшим комедийным хоррором в истории кинематографа пользователи Reddit назвали картину «Зомби по имени Шон» (Shaun Of The Dead) с Саймоном Пеггом в главной роли, которую режиссёр Эдгар Райт снял в 2004 году.

В октябре 2021 года Эдгар Райт объяснил, почему он не снимет вторую часть фильма «Зомби по имени Шон». Кинематографист заявил, что в этом фильме он «сказал многое из того, что хотел сказать», и что ему будет трудно вернуться к подобному проекту даже в качестве продюсера.