Москва, , 18:32 — REGNUM Экономика России выдержала пандемию, восстановившись гораздо быстрее, чем в других странах, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Глава государства отметил, что российская экономика «оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие другие развитые экономики мира», в том числе стран из G20.

Владимир Путин «И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны».

По прогнозам, добавил президент, рост ВВП РФ по итогам года составит примерно четыре с половиной процента, а рост инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне шести процентов.

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