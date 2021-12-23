Петропавловск-Камчатский, 23 декабря, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Для предотвращения перебоев в поставке грузов на Камчатку строится грузопассажирский теплоход «Анатолий Чернеев», который приступит к работе уже в 2022 году, за счёт чего удастся увеличить провозные мощности региона. Об этом ИА REGNUM заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

Он также сообщил, что другим направлением решения проблемы станет модернизация камчатских портов, которые имеют огромный потенциал развития по созданию новых рабочих мест, новой логистики, развития регулярного сообщения Северным морским путём.

«В следующем году мы начнём регулярные рейсы по доставке рыбопродукции с Дальнего Востока на Север России, при этом в обратном направлении на Камчатку будут приходить необходимые грузы, товары и продукты из центра России. Значит, от таких перебоев, как сегодня, мы будем застрахованы», — уточнил Солодов.