Кембридж, США, , 18:29 — REGNUM Актёр Ноа Шнапп поступил в Гарвардский университет. Поклонники актёра активно поздравляют его в соцсетях 23 декабря.

Кадр из сериала «Очень странные дела» Kino-teatr.ru

Первой о поступлении Шнаппа сообщила его сестра Хлои Шнапп. Она опубликовала видео с его реакцией на письмо о поступлении. Артист был настолько рад, что встал со стула, на котором сидел, и начал прыгать. Ролик посмотрели более 17,5 млн раз и написали несколько тысяч комментариев.

ИА REGNUM напоминает, что Ноа Шнапп стал известен благодаря роли в сериале «Очень странные дела». Он сыграл Уилла Байерса.

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