Ижевск, , 18:25 — REGNUM В течение месяца темпы вакцинации от коронавируса в Удмуртии снизились почти в десять раз. Об этом заявила вице-премьер Эльвира Пинчук. По ее словам, при таком темпе республика сможет достичь необходимого для достижения коллективного иммунитета показателя к лету 2022 года.

Вакцинация от коронавируса Yanao.ru

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Она отметила, что месяц назад в республике ежедневно первым компонентом прививки вакцинировались около 10−12 тыс. человек.

«Радовались, что такими шагами чуть ли не к Новому году сможем достичь коллективного иммунитета. К сожалению, этого не произошло. На сегодняшний день мы достигли коллективного иммунитета в 72%», — цитирует зампреда правительства Izhlife.

Пинчук добавила, что если и далее продвигаться такими темпами, как сегодня, то вакцинировать 80% взрослого населения региона удастся только к лету.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 23 декабря в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 666 727 человек. Второй компонент препарата получили 504 554 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

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