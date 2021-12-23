Петропавловск-Камчатский, 23 декабря, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Для предотвращения задержек грузов для Камчатки в портах Приморского края будет разработана система мониторинга, а правительство РФ рассмотрит возможность внесения изменений в законодательство, предусматривающих приоритет социально значимых грузов. Об этом ИА REGNUM заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Алексей Иванов ИА REGNUM Морской порт Камчатки

Напомним, что осенью 2021 года возникли перебои с перевозками на Камчатку, в том числе первоочередных грузов.

«Этой осенью, когда ко мне начали обращаться поставщики, я первым забил тревогу на федеральном уровне, доложив о проблеме вице-премьеру Юрию Трутневу. Нам удалось удержать ситуацию под контролем — была создана рабочая группа в Минтрансе России, и проблемы мы решили в ручном режиме. Дефицита товаров первой необходимости и продуктов питания на Камчатке не возникло, были проблемы с доставкой стройматериалов и других товаров», — подчеркнул Солодов.