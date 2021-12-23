Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Снегопад и сильный ветер, гололед и невнимательность водителей привели к вечерним десятибалльным пробкам в Санкт-Петербурге 23 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка на дороге

По данным сервиса «Яндекс. Карты», к 18:00 мск дорожная обстановка в городе критическая. Автомобилисты встали в пробки в центре Петербурга — там, судя по карте, нет ни одной улицы не окрашенной в желтый, а большинство — в бурый цвет, что означает, что машины не двигаются.

Почти полностью стоит КАД, по сложившейся традиции, еле движется восточная его часть, в районе Кудрово, Янино-1, а также Ржевского лесопарка и Мурино из-за ДТП. Из-за аварий стоит съезд КАД в сторону Приозерского шоссе, «МЕГА-Парнас» и съезд с КАД на Московское шоссе.

Не обошлось без ДТП и на ЗСД в районе проспекта Крузенштерна.

По прогнозам, чуть лучше обстановка, то есть не десять, а девять баллов, будет к 19:00 мск, а к 20:00 мск пробки в городе ожидаются на семь баллов.

Напомним, что по прогнозу синоптиков, непогода продержится в Петербурге до утра 24 декабря. Из-за перепада температур от сильного мороза к слабому минусу на дорогах образовалась гололедица, а из-за снега — снежный накат.