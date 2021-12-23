Вашингтон, , 18:19 — REGNUM Американский рэп-исполнитель J. Cole (Джермейн Ламар Коул) стал обладателем платиновой сертификации за недавний альбом The Off-Season. Соответствующей информацией поделился музыкальный чарт Chart Data на своей странице в Twitter вечером 22 декабря 2021 года.

Музыка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Количество продаж пластинки превысило миллион продаж в США, тем самым дав право на получение артистом платиновой сертификации. Эту награду традиционно вручает Американская ассоциация звукозаписывающих компаний.

Напомним, что дискография J. Cole насчитывает шесть студийных альбомов. Выход проекта The Off-Season состоялся 14 мая 2021 года.

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