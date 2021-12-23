Ташкент, , 18:17 — REGNUM Массовый выпуск автомобилей Tracker нового поколения на базе UzAuto Motors планируется начать в середине лета 2022 года, сообщает Газета.уз.

GM-Uzbekistan Shavkatjon uz

«Автомобиль будет производиться методом мелкоузловой сборки на единой бюджетной платформе Global Emerging Markets (GEM). Ожидается, что уровень локализации составит не менее 50%», — говорится в публикации.

Сообщается, что «на днях на автозаводе в Асаке выпущена первая тестовая версия машины». «Сейчас идет отладка конвейера и тестирование автомобилей», — сообщили изданию в компании.

Отмечается, что объём выпуска этой марки автомобиля запланирован на уровне не менее 80 тысяч автомобилей в год.

«Как показывает практика, о цене автомобиля реально можно будет говорить лишь после того, как будет определена себестоимость. В последние годы на этом показателе очень сильно сказывается ситуация с логистикой и с производством импортных микрочипов», — отметили в компании.

Ранее Tracker продавался только в Китае и Бразилии, но 12 декабря SAIC-GM, совместное предприятие американской General Motors и китайской SAIC Motor, начало экспорт нового Chevrolet Tracker на международный рынок. Первая партия из 209 автомобилей прибыла в Узбекистан в декабре прошлого года.

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