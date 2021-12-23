Москва, 23 декабря, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Рэп-музыкант Sqwoz Bab (Марат Мингазов) принял участие в съемках нового выпуска «Вписки». Премьера видео состоялась на YouTube-канале проекта 23 декабря 2021 года.

(сс) Esther Vargas Youtube

В рамках программы исполнитель рассказал про свой заработок и отношение к Оксимирону, а также показал собственную квартиру в Москве. Общая продолжительность передачи составила 79 минут.

Напомним, что Sqwoz Bab получил известность благодаря выпуску хита «АУФ» 20 октября 2020 года. 19 ноября 2021 года артист представил новый студийный альбом под названием FlowJob.