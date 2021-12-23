Москва, , 18:15 — REGNUM Рэпер Дима Бамберг (Дмитрий Хинтер) выпустил клип на недавнюю песню «Булыжник». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 23 декабря 2021 года.

Музыка

По сюжету работы, сотрудники полиции в лице молодых девушек устраивают различные беспорядки по городу. Общая стилистика работы пропитана панк-культурой.

Напомним, что за свою карьеру Дима Бамберг успел представить более 20 различных студийных проектов. 10 декабря 2021 года исполнитель опубликовал мини-альбом под названием Ciao Ciao, Baby!

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