Москва, 23 декабря 2021, 18:15 — REGNUM Рэпер Дима Бамберг (Дмитрий Хинтер) выпустил клип на недавнюю песню «Булыжник». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 23 декабря 2021 года.
По сюжету работы, сотрудники полиции в лице молодых девушек устраивают различные беспорядки по городу. Общая стилистика работы пропитана панк-культурой.
Напомним, что за свою карьеру Дима Бамберг успел представить более 20 различных студийных проектов. 10 декабря 2021 года исполнитель опубликовал мини-альбом под названием Ciao Ciao, Baby!
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