Москва, , 18:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин явно ждал острых вопросов по международной повестке, это нетрудно было заметить. Часто его ответы были даже более острыми, чем формулировки представителей СМИ — так директор Института Международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала некоторые высказывания президента России по ходу итоговой пресс-конференции.

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции Официальный сайт Президента РФ

Контекст понятен. Часть сказанного была адресована тем, кого не было в зале пресс-конференции. Многие оценки были напрямую адресованы будущим участникам переговоров по гарантиям безопасности с США, которые, как подтвердил глава государства, начнутся в Женеве в новом году.

Это им президент напомнил о том, что «Соединенные Штаты пришли со своими ракетами к нашему дому». А также о «пяти волнах расширения НАТО», по итогам которых ударные системы вооружений появились в Румынии и Польше, а теперь могут появиться на Украине.

Если перевести сказанное в формат дипломатии, вывод просматривается. В такой ситуации не Россия должна давать гарантии безопасности Западу, она должна получить их — потому что это нам угрожают. Как известно, среди главных требований Москвы — прекращение дальнейшего расширения НАТО на Восток и неприсоединение Украины к альянсу ни в каком виде.

Принципиально важно выделить еще одно замечание президента: развитие событий будет зависеть не от хода переговоров, а от достижения главной задачи — обеспечения безопасности России. При этом речь не о текущем моменте — мы должны думать о безопасности своей страны «не на следующий день и не на следующую неделю». Речь идет именно о стратегической перспективе.

Эти задачи, считает директор Института РУССТРАТ, станут базовой позицией РФ на переговорах. Понятно, что переговоры будут сложными, и Россия готова к этому. Однако вектор, которого на них будет придерживаться Москва, обозначен предельно конкретно и пересмотру не подлежит. Мы хотим гарантий, причем немедленно. А не «забалтывания» ситуации.