Приштина, , 19:24 — REGNUM Цель президента Сербии Александра Вучича в том, чтобы он удержался у власти, а не в том, чтобы Сербия интегрировалась в ЕС. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович 23 декабря в Приштине после встречи с президентом сепаратистского Косово Вьосоей Османи.

Зоран Миланович Vlada Republike Hrvatske

Поэтому, отметил Миланович, «намерение Сербии присоединиться к ЕС всего лишь гипотетическое».

«Сербия вооружается и сможет воевать 15 минут, пока в эту войну не включится НАТО или кто-то другой. Сербия должна определиться, чего она хочет. Что касается этого трюка с Open Balkan — на дворе не 1914 год… Если инициатива Open Balkan не включит Косово, тогда она не имеет смысла», — процитировал телеканал РТС слова Милановича.

Напомним, что Приштина не желает присоединяться к инициативе по формированию единого экономического пространства Западных Балкан, которое создают Сербия, Северная Македония и Албания, так как считает, что эта инициатива только отдалит страны региона от реального процесса евроинтеграции.